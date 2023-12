Vánoce jsou tady! Kamion Coca-Cola brázdí česká města a přiváží magický zážitek

Přesně takový, jaký ho znáte ze slavných vánočních reklam – osázený stovkami světýlek, s obrázkem Santy na návěsu a doprovázený živými skřítky. Vánoční kamion Coca-Cola znovu vyjel rozdávat to pravé kouzlo Vánoc do českých i slovenských měst. A my jsme byli u toho. Jaké poselství letos kamion přiváží? A co vás při jeho návštěvě čeká a nemine?

Foto: Coca-Cola Spousta návštěvníků se rozhodla vzpomínku na Santu zvěčnit na fotce a podělit se o ni s přáteli.

Článek Celkově letos kamion na své roadshow zastaví ve 25 městech napříč Českem. Svou show odstartoval koncem listopadu v Ostravě a poslední zastávku má pár dní před Vánoci v Javorníku. Jestli se kamion vydá i do vašeho města, můžete zjistit zde či na mapě níže. Foto: Coca-Cola, Novinky Kamionová roadshow se letos odehraje v 25 českých městech. Už samotný příjezd kamionu na místo je zážitek, proto určitě nezmeškejte začátek. Start akce je vždy v 16:00, kamion přijíždí zhruba o půl hodiny později, a to s velkou parádou – za doprovodu vánoční hudby a živých skřítků přiváží samotného Santu. Věřte, že kouzlo Vánoc probudí v každém z vás. Foto: Coca-Cola, Novinky Příjezd kamionu je velkolepá podívaná, která na náměstí přilákala davy lidí. Moderovaný program je nabitý svátečními aktivitami pro menší i velké. Vrcholem je určitě otevření kamionu a možnost setkat se se Santou tváří v tvář, ale kamion nabízí daleko víc. Můžete zkusit Santův kvíz nebo například nahlédnout skrze Meta Quest brýle do Santova světa ve Finsku. Můžete si také udělat jedno z nejoriginálnějších selfie – se Santou a jeho pomocníky. Foto: Coca-Cola, Novinky Spolu se Santou dorazili i živí elfové. Foto: Coca-Cola , Novinky Lidé si mohli u kamionu zapózovat, nebo si vyzkoušet virtuální realitu a Santův kvíz. K Vánocům neodmyslitelně patří dobré jídlo a pití. I na to značka Coca-Cola myslí a při návštěvě kamionu si tak můžete dopřát gurmánský zážitek. S celou vánoční roadshow je totiž spojena známá kuchařka a komička Chili Ta, která speciálně pro účely vánoční kamionové roadshow navrhla chutné hot dogy, ve kterých můžete ochutnat i její známou Čilipastu. Foto: Coca-Cola, Novinky Podávaly se americké hotdogy, které speciálně pro tuto slavnostní příležitost vytvořila kuchařka a influencerka Chilli Ta. Staňte se i vy Santou Nejkrásnějším poselstvím, které kamion přiváží, je však sdělení, že každý z nás může být pro někoho Santou. Svět totiž potřebuje více Santů – více lidí, kteří si budou pomáhat a budou konat drobné dobré skutky. V lidskosti a sounáležitosti je obrovská síla, která má potenciál učinit z našeho světa lepší místo. Začít můžeme právě teď, o Vánocích, třeba právě při návštěvě kamionu Coca-Cola, kde se nabízí perfektní příležitost. Nákupem vánočního občerstvení a nápojů na místě totiž přímo podpoříte potřebné. Coca-Cola se i letos spojila s Českým červeným křížem a výtěžek z prodeje občerstvení daruje na aktivity Červeného kříže. Na místě můžete sledovat LED obrazovku, na které pomalu ale jistě roste darovaná částka. Cílová suma je stanovena na 1 000 000 Kč, které můžeme dosáhnout jedině tak, že spojíme síly. A pokračovat v konání dobra pak můžeme celý následující rok! Foto: Coca-Cola, Novinky Vánoční kamion v českých městech šíří důležité poselství – Svět potřebuje více Santů. Může se jím stát každý, kdo v sobě objeví laskavost. Když jeden magický zážitek nestačí Že účast na zastávce kouzelné kamionové roadshow stojí za to, je naprosto jasné. Pokud by vám však jedno setkání se Santou nestačilo, máte možnost vydat se s Coca-Cola přímo do Santovy vesničky ve finském Laponsku. Pod víčky nápojů Coca-Cola najdete QR kód, pomocí kterého se v Coke aplikaci můžete zapojit do soutěže o kouzelné ceny. Hlavní výhrou je pobyt na romantickém místě na polárním kruhu, v městečku Santa Clause. Dalšími výhrami jsou pak lekce vaření s vítězem soutěže MasterChef Romanem Stašou nebo hodnotné vánoční předměty Coca-Cola. Foto: Coca-Cola, Novinky Naskenujte QR kód a soutěžte o zájezd na severní pól! Tak neváhejte, vezměte své blízké a vyrazte si užít vánoční podvečer ve společnosti Coca-Cola!