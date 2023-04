Svijany jdou s dobou a zavádějí praktický obal TopClip

Papír je ideální obalový materiál. Je u něj nejvyšší pravděpodobnost recyklace, ale i pokud by zůstal v přírodě, do osmi týdnů se rozloží. TopClip je navíc vyroben bez použití plastů a lepidel, takže je pro přírodu skutečně absolutně neškodný. Použitý karton pochází z papíru z certifikovaných lesů a za každý pokácený strom výrobce slibuje vysadit jeden a více stromů jako náhradu. Podle jeho údajů tak má TopClip až o 30 % menší uhlíkovou stopu než balení do fólie.