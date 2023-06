Společnost Procter & Gamble nabízí svým zaměstnancům inkluzivní prostředí a rovné příležitosti

Mnoho firem se proto v dnešní době snaží přicházet se zajímavými benefity, které by jejich zaměstnancům pomohly lépe vybalancovat osobní a rodinný život. Řeč je například o oblíbeném formátu práce z domova neboli home office, prodloužené dovolené anebo zkráceném pracovním týdnu. Skvělým příkladem jde společnost Procter & Gamble, jejíž zaměstnanci mohou čerpat pestrou nabídku různých benefitů – a to bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Proto se snaží společnost Procter & Gamble podpořit ženy v kariéře tím, že jim nabízí řadu možností, jak efektivně skloubit rodinný a pracovní život. Zaměstnankyním, které se do práce vrátily po mateřské dovolené, nabízí zkrácené pracovní úvazky nebo 4denní pracovní týden. Obě varianty jsou velice oblíbené a zaměstnankyně, které na ně mají nárok, je využívají ve 100 % případů. To stejné platí i pro prodlouženou 8týdenní rodičovskou dovolenou, kterou mohou čerpat novopečení tatínci (nebo ženy, pokud žijí ve stejnopohlavních párech), a to až do 2 let věku dítěte. Zaměstnanci společnosti Procter & Gamble tak mají díky těmto benefitům možnost nejen budovat svou kariéru, ale věnovat i patřičnou péči své rodině a dětem.