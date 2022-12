Seká se vám internet? S bondingem od CETINu si zdvojnásobíte rychlost vašeho připojení

Je to jednoduché. Domluvíte se s vaším poskytovatelem internetu o navýšení rychlosti internetu prostřednictvím technologie bonding, poté vás bude kontaktovat technik v den instalace. Na místě s ním proberete možnosti instalace a on zkontroluje a připraví vedení v domě. Je možné, že bude potřeba malý průvrt do zdi. Poté zkontroluje vaši zásuvku, případně nainstaluje novou. Kabely povede nejkratší možnou cestou. Následně vedle telefonní zásuvky nainstaluje koncové zařízení CETIN Terminátor. To propojí s telefonní zásuvkou a zapojí do elektrické sítě. Nakonec zkontroluje funkčnost připojení. Celé to zabere jen 90 minut vašeho času.