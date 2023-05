Pro zlepšení životního prostředí jedná kraj s velkými podniky

Plnění závazků dobrovolných dohod se každoročně kontroluje a hodnotí. „Vše, k čemu se kraj v dobrovolné dohodě zavázal, také do posledního bodu splnil. Zmínit mohu například snižování prašnosti v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Díky nadlimitnímu čištění bylo ze silnic odstraněno přes patnáct set tun nečistot, které by se jinak mohly dostat zpět do ovzduší. Celkem 952 kilometrů krajských silnice se nadlimitně čistilo ve čtyřech cyklech a krajský rozpočet přišlo na 12,8 milionu korun,“ vyčíslil hejtman kraje Ivo Vondrák.