Primářka oční kliniky: Jsem hrdá na svůj tým

Ne, to určitě ne. Jedeme třeba společně na chatu, něco dobrého si uvaříme, cvičíme jógu nebo jdeme do divadla - záleží nám na sobě a rádi spolu trávíme čas i mimo práci. Já osobně si myslím, že když se lidé na pracovišti mají rádi, vyzařuje to z nich i na pacienty. V podstatě denně nám po vyšetření říkají, že se u nás cítili dobře, že můžeme být na svou práci hrdí. A já jsem skutečně velmi hrdá – na svůj tým i na to, jak svou práci a „svou kliniku“ pozitivně vnímají.