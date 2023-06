Poštovní účet s výhodami pro seniory: důchod pohodlně a bezpečně

Poštovní účet od ČSOB je jediný účet v České republice, který je možné založit a obsluhovat na všech poštách. ČSOB to umožňuje exkluzivní partnerství s Českou poštou. Založení účtu trvá pár minut a seniorům se otevře možnost vybírat důchod nebo jeho část na poště, která je zrovna po ruce. Nejsou také vázáni výplatním termínem důchodu a peníze si mohou vybrat kdykoliv. Výběr hotovosti je na poště 1× měsíčně bez poplatku a zdarma jsou také výběry z bankomatů ČSOB, kterých je více než tisíc. Senioři si tak z účtu mohou vybírat menší částky a zbytek peněz nechat v bezpečí na účtu.

„Není nic příjemného, pokud vaše oblíbená pošta v okolí končí. Je to, ale také příležitost pro změnu. Je daleko bezpečnější mít peníze na účtu, než mít schovanou hotovost doma ve skříni. Posílat si zasloužený důchod na bankovní účet je rychlejší, pohodlnější a bezpečnější, a navíc má člověk nad penězi větší přehled díky podrobným výpisům z účtu nebo bankovnictví přes počítač či mobil“ říká Přemysl Hanzelka, ředitel ČSOB Poštovní spořitelny.

Založení a vedení účtu je zdarma, stejně tak platební karta, s níž lze snadno a rychle platit v obchodech. Placení kartou je bezpečné i díky tomu, že ji při běžných nákupech nemusíte dávat z ruky. K platebnímu terminálu ji jen přiložíte a pak zase schováte zpátky do peněženky. Žádné počítání bankovek a vracení drobných, zaplaceno máte za pár sekund.

Jako jediná banka nabízí ČSOB doručení hotovosti na libovolnou adresu, třeba na chatu nebo do lázní. V rámci zvýhodnění mohou senioři využít službu 1× měsíčně zdarma.

„Možná si říkáte, to zase budu muset stát fronty na úřadech, aby mi mohl chodit důchod na účet. Je to zbytečná obava. Chceme, aby to bylo opravdu snadné, proto ČSOB zajistí za klienta u České správy sociálního zabezpečení posílání důchodu na jeho účet. Se vším klientům pomůžeme na kterékoliv poště nebo pobočce ČSOB a odpadá tak další papírování a návštěvy úřadů“ připomíná Přemysl Hanzelka.