Parková čtvrť: Nejprodávanější luxusní byty v Praze

Velkou předností nové Parkové čtvrti je výborná dopravní dostupnost. Přímo u rezidenčního areálu se nachází zastávka tramvají, odkud se lze za deset minut dostat na Václavské náměstí. Na stanici metra Želivského je to od projektu jen zhruba pět minut chůze.

Plány navíc počítají se zcela novou tramvajovou tratí, která povede mezi Parkovou čtvrtí a historickou budovou žižkovského nádraží směrem na Jarov. Existují také koncepční plány na rozšíření linky metra přímo do lokality. Díky poloze na dosah centra tak Parková čtvrť nabízí i skvělou příležitost pro investici.

Novou čtvrť tvoří energeticky velmi úsporné domy, které mohou ušetřit až 50 % nákladů na vytápění v porovnání s bytem v panelovém domě a využita je řada ekologických prvků. Kromě řízeného větrání s rekuperací jsou to například zelené střechy, retenční nádrže pro zavlažování nebo výtahy se zpětným získáváním energie.

Central Group také jako jediný na trhu nabízí program Garance vrácení peněz . Lidé mohou vybraný byt až do předání kdykoliv vrátit a firma jim vyplatí zpět veškeré uhrazené peníze. Na koupi bytu v Parkové čtvrti tedy nelze prodělat a je skvělou a bezpečnou volbou pro všechny, ať už chtějí sami bydlet nebo výhodně a bez obav investovat.

Central Group nabízí vedle největší nabídky bytů na trhu i nejširší možnosti financování. Na pořízení vlastního bydlení stačí jen 10 % ceny z vlastních zdrojů s možností doplatit zbytek až do 12 měsíců od předání bytu. Na zbylých 90 % ceny lidé mohou využít zvýhodněnou hypotéku .

Lidé mohou také při koupi bytu využít finanční program Garantovaná hypotéka 2,99 %. Central Group klientům garantuje, že pro ně k termínu dokončení bytu zajistí prémiové úvěrové podmínky. A to díky rozsáhlé spolupráci s pěti největšími hypotečními bankami na trhu. Program Garantovaná hypotéka 2,99 % dává záruku, že pokud by se společnosti ke dni dokončení vybraného bytu nepodařilo s bankami vyjednat sazbu maximálně 2,99 % ročně, finanční rozdíl po dobu prvních tří let splácení hypotéky vyrovná ze svého.