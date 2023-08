Objevte krásu šperků a hodinek v prodejnách Corial

DU: Jsme v období roku, kdy zákazníci řeší odpočinek, dovolenou, pobyt venku, takže jsou v centru zájmu hodinky pro sportovní a neformální příležitosti. Z nejprodávanějších značek je to Citizen, dominující technologickými vychytávkami a hlavně bezbateriovým, čistě solárním, ekologickým, pohonem Eco-Drive, a určitě i modely G-Shock spadající do koncernu Casio. To jsou bez diskusí super odolné hodinky za velmi dobré peníze. Z těch módních, trendy určujících značek, je to Festina, od které nabízíme pestrou nabídku, jak dámských, tak pánských hodinek, ze které si vybere opravdu každý.