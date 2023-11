Návratnost solární elektrárny zrychlí virtuální baterie. Vyplatí se i bezpřetoková elektrárna

Klienti se nemusejí bát instalace fotovoltaického řešení, jen by měli dobře zvážit, komu svou zakázku svěří.

I přes pokles cen elektřiny je její cena stále na vyšších úrovních, než byla před energetickou krizí. Návratnost investice do fotovoltaiky je tak teď i díky nižší pořizovací investici a stále vysokým cenám energií relativně krátká. „U velké části našich zákazníků, kteří využívají k fotovoltaice i virtuální baterii, se můžeme dostat i na sedm let,“ vysvětluje Ondřej Hájek, vedoucí oddělení Zákaznických řešení společnosti E.ON. Ten potvrdil i oblíbenost tohoto produktu, který využívá 90 % zákazníků, jimž společnost E.ON elektrárnu instaluje. Využití virtuální baterie se ukazuje i čím dál tím výhodnější ve srovnání s klasickým výkupem elektřiny, kde se cena aktuálně naopak snižuje.

„S rychlým nárůstem instalovaných fotovoltaický elektráren dochází během dlouhých slunečních dní, kdy fotovoltaika vyrábí nejvíce energie k jejímu přebytku na trhu a její cena tak logicky klesá, někdy i do záporných hodnot,“ dodává Ondřej Hájek.

Fotovoltaik v Česku výrazně přibylo

Fotovoltaik v České republice výrazně přibylo. Jen distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, v letošním roce připojila do distribuční více než 26 000 fotovoltaických zdrojů, což je více než dvojnásobek toho, co loni. Drtivá většina z nich byla právě na střechách rodinných domů.

I proto přibývá míst, kde už je současná kapacita sítě vyčerpaná a aktuálně nejdou připojit zdroje s přetokem do sítě, protože proces posilování a výstavby sítě je dlouhodobý. V takových případech je pro klienta dobrou volbou tzv. bezpřetoková elektrárna. „Elektráren, kdy distributor neumožní posílat přebytky do distribuční sítě, přibývá,“ potvrzuje i Ondřej Hájek. „Rozhodně to ale pro zákazníka neznamená, že fotovoltaika nemá smysl a že se investice nevrátí. Jen je nutné klást důraz na správné navržený instalovaný výkon a konfiguraci fotovoltaické elektrárny, kdy není vhodné systém předimenzovat,“ radí zájemcům o solární elektrárnu řešení jednu ze základních věcí.

Foto: E.ON. Zájemce o solární elektrárnu by měl vybírat za stabilních dodavatelů, jelikož se jedná o dlouholetou investici.

Důležité je vybrat správného dodavatele

V souvislosti s tím, co se aktuálně děje na trhu s fotovoltaickými elektrárnami, kdy se někteří dodavatelé dostali do problémů, by měli zájemci o své vlastní energetické řešení dobře vybrat spolehlivého dodavatele.

Prvním ukazatelem o spolehlivosti dodavatele je například členství v Solární Asociaci a dodržování jejich zásad, protože ta pracuje na udržení vysoké kvality v oboru. „To je důležité i pro nás, a proto jsme do ní v letošním roce vstoupili. Zároveň jsme se zavázali, že budeme dodržovat všechny zásady, které vyplývají z etalonu solární asociace, který jsme podepsali,“ doplňuje Ondřej Hájek.

Mezi varovné signály pro zákazníky naopak může aktuálně patřit požadované výše zálohy vyšší než 50 % celkové ceny. E.ON například nyní požaduje po klientech jen zálohu ve výši 10 % ceny. Zbytek doplatí až po dokončení díla. Dobrý dodavatel nebude klienta přesvědčovat k pořízení co největší elektrárny, ale individuálně posoudí situaci a navrhne nejlepší řešení a vše za klienta vyřídí.

Foto: E.ON. Společnost E.ON nejenže nainstaluje klientovi fotovoltaiku na střechu, ale zajistí mu i kvalitní servis.

Nutností je myslet na servis