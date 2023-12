Nakupujte chytře: Spotřebitelská soutěž s Klasáčkem je v plném proudu

· Hodnota mezd klesá a odnášejí to zejména lidé s nízkými příjmy. A nejen oni. Nižší střední třída dosud nechodila pro pomoc do potravinové banky, ale teď se na ni obrací stále častěji. Novinkám to řekla Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. Celý článek