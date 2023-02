Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky?

Výběr unifikovaného řešení jsou pak často jen vyhozené peníze. Každá domácnost má totiž své specifické chování, které se na spotřebě odráží. „Majitelé se pak mohou divit, proč jsou jejich útraty za elektřinu i přes investici do FVE nadále vysoké. Důvod je přitom jednoduchý, instalované řešení neodpovídá jejich potřebám. Analýza spotřeby domácnosti musí být prvním krokem každé seriózní dodavatelské firmy,“ říká Luděk Lošťák, ředitel společnosti Zero Living .

Podobné to je se sliby, že vyšší výkon je výhodnější, protože domácnost může přebytečnou elektrickou energii prodávat do sítě. Nejen že výdělky pro domácnost nejsou zásadní, ale velmi se tím prodlužuje doba návratnosti. „Domácnostem doporučujeme instalovat výkon, který skutečně potřebují. Ušetří tím nemalou částku a sníží dobu návratnosti investované částky,“ říká Luděk Lošťák ze Zero Living.