Lidl opět překvapil zákazníky - rozdává produkty zdarma

Mezi malé zákazníky tak poputuje více než 150 000 zmrzlin. A jak na to? „Stačí si vybrat oblíbenou příchuť a u pokladny přidat k nákupu, kde bude odečtena 100% sleva,“ přibližuje mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Mrazivou pochoutku přitom dostane prvních 500 dětí do dovršení 18 let věku, které si pro zmrzliny do každé prodejny Lidl napříč Českou republikou, přijdou.