Je vaše fotovoltaika bezpečná a v souladu s normami? Svodiče nesmí chybět

Důležitým a bohužel často opomíjeným bezpečnostním prvkem FVE, je svodič přepětí SPD. Dle ČSN 332000-712 ed.2 a dle vydaného odborného stanoviska Technické Inspekce České Republiky (dále jen TIČR) platí, že SPD svodiče je zapotřebí použít na DC straně co nejblíže u střídačů a dále pak před vstupem do budovy, pokud je vzdálenost mezi vstupem DC kabelu do budovy a měničem větší než 10 metrů. To znamená, že u většiny dnes instalovaných FVE na rodinné domy je zapotřebí umisťovat DC svodiče nejen ke střídači, ale i na střechu.