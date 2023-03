Jde o zdraví nebo jen o „byznys“?

Jeho jméno je známé. Vždyť jde o dlouholetého reprezentanta v běžeckém lyžování, mistra světa a bronzového olympijského medailistu, reprezentačního trenéra a organizátora běžkařských Kempů Martina Koukala.

Jak se stane, že z běžkaře je nakonec PR specialista?

V roce 2022 jsem skončil jako reprezentační trenér v běhu na lyžích, přičemž jsem se v průběhu roku věnoval B2B pro síť sportovních obchodů a zároveň jsem pořádal vlastní běžkařské kempy pro firmy i veřejnost, což při letošním průběhu zimy nebyla žádná hitparáda. V rámci těchto kempů a dalších aktivit již několik let spolupracuji s PVZP a její filozofie se mi vždy líbila, a tak když jsem dostal nabídku na pozici PR specialisty v oboru marketingu, neváhal jsem a přijal ji. Komunikace s médii a PR jsou dlouhodobě nedílnou součástí života vrcholových sportovců, takže to v jistém směru pro mě není nic nového a neznámého. Samozřejmě obor pojišťovnictví je pro mě novinkou a je to i výzva. Musel jsem nastudovat a stále studuji problematiku a specifika tohoto oboru.

V parlamentu a v Senátu se aktuálně projednávají novely zákonů o azylu a o pobytu cizinců na území ČR. V návrzích obou novel jsou části, které se týkají komplexního zdravotního pojištění cizinců. Pojišťovna PVZP má s pojištěním cizinců dlouholeté zkušenosti. Můžete objasnit situaci se zdravotním pojištěním cizinců, o kterém se teď tolik mluví?

V první řadě je třeba si vyjasnit, kdo jsou oni cizinci, kteří spadají do komerčního zdravotního pojištění. Tito cizinci jsou definováni zákonem č. 326/1999 Sb. a jsou to cizinci, mimo země EU, kteří přijeli do České republiky za prací, studiem nebo jako rodinní příslušníci pracujících nebo studujících osob. V případě dlouhodobých pobytů nad 90 dní si musí ze zákona sjednat komplexní pojištění cizinců, které jim defacto supluje zdravotní pojištění, tak jak ho mají čeští občané. Ještě pro upřesnění, toto se netýká cizinců-zaměstnanců. Jde tedy o jinou skupinu cizinců – jsou to studenti, podnikatelé a rodinní příslušníci zaměstnaných cizinců.

Další skupinou jsou uprchlíci, kteří do České republiky přišli kvůli válce, ti získávají víza z titulu strpění a spadají do veřejného zdravotního pojištění, nikoliv do komerčního. Tudíž za ně zdravotní péči platí stát.

Ve veřejné diskusi rezonuje téma ceny pojištění, čím to je?

Důvod diskusí o cenách pramení z nedávné minulosti, kdy se na trhu pohybovalo množství neseriózních poskytovatelů pojištění, kteří nabízeli roční pojistky pro cizince i za cenu 5000 Kč za rok, která ale ani v nejmenším nemohla pokrýt náklady za zdravotní péči. Já jsem po smrti tatínka řídil z pozice jednatele ordinaci praktického lékaře, ve které jsem zaměstnával lékařku a zdravotní sestru, takže o cenách zdravotní péče mám poměrně jasnou představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2000 do 3000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1500 až 2000 Kč za den. Za tuto cenu klient dostal v podstatě jen papír potřebný pro udělení víza a peníze z těchto pojistek většinově končily ve formě provizí v kapsách nejrůznějších zprostředkovatelů pojištění a ne ve zdravotnických zařízeních.

V našem zdravotnictví je zakotveno, že v případě akutních stavů musí lékař nejprve ošetřit pacienta a teprve potom řeší úhradu.

Ano. Cizinec s tímto pojištěním tedy po ošetření převzal fakturu, kterou ale nezaplatil, a zmizel. Po těchto cizincích potom zůstávaly ve zdravotnických zařízeních nevymahatelné dluhy, které nakonec zaplatil český stát, potažmo daňový poplatník.

Naše pojišťovna drží své ceny na podobné výši již mnoho let a mírně je upravuje hlavně v závislosti na ceně zdravotní péče.

Jak?

Průměrné pojistné u komplexního zdravotního pojištění Exclusive se pohybuje na úrovni 24 000 Kč za rok. Takže ano, pokud někdo měl pojistku za 5000 Kč, platí nyní více, ale zase má pojištění, které rozsahem odpovídá zdravotnímu pojištění českého občana včetně prevence a síť asi 4000 smluvních lékařů a zdravotnických zařízení. PVZP nikdy nešlo v tomto směru o „byznys“, ale o zajištění úhrady potřebné zdravotní péče pro cizince, které si sem český stát zve, a současně o ochranu zdraví českých občanů.

Pokud se zastavíme u částky 24 000 Kč/rok, jedná se stále o nižší částku, než kterou platí čeští občané?

Jistě. Osoba samostatně výdělečně činná v ČR odvádí v minimální záloze 32 664 Kč/rok. Pokud se podíváme na průměrnou mzdu českého občana a jeho roční odvod včetně zaměstnavatele, pak dosahuje částky 65 325 Kč/rok. Nezapomínejme, že jde o průměrnou mzdu. Navíc velmi často jsou tyto osoby účastny veřejného systému pojištění několik desítek let, nemluvě o rodičích a prarodičích.

Já sám jsem byl posledních deset let OSVČ, a pokud bych měl tu možnost, tak by pro mě bylo ekonomicky výhodnější si sjednat komerční pojištění u PVZP než platit odvody své zdravotní pojišťovně.

Musím říct, že mi to vůči českým občanům nepřijde fér.

Souhlasím, že cizinec by neměl platit méně než český občan, ovšem je potřebné najít přechodnou dobu a klienty i na tuto skutečnost připravit. Nicméně sám za sebe mohu říci, že důsledek naší nízké ceny je dán tím, že v minulosti byly konkurencí prodávány pojistky v rámci komplexní péče i v již výše zmíněné v hodnotě 5000 Kč.

Jak je to s dostupností lékařské péče pro cizince a jazykovou bariérou?

V síti PVZP najdeme 4000 smluvních lékařů a zdravotnických zařízení. Opravdu tedy nehrozí, že by se někomu nedostalo potřebné zdravotní péče. Nicméně všeobecným problémem, který se netýká jenom cizinců, ale i českých občanů, jsou čekací doby a nedostatek lékařů některých odborností v určitých lokalitách. Aktuálně v České republice chybí více než 300 praktických lékařů a pediatrů. A samozřejmě, i migrace zvyšuje tlak na nedostatek lékařů a prodlužuje čekací doby na ošetření.

Přesto se v řadách klientů z řad cizinců setkáváme s nepochopením.

Mají pocit, že když si platí pojištění, mají na vše nárok hned. Nelíbí se jim, že by měli na specializované vyšetření cestovat ze Středočeského kraje do Prahy, případně jim nevyhovuje termín. A to mohu zodpovědně říct, že o servisu, který jim poskytuje naše asistenční služba, si může většina českých občanů nechat jen zdát.

Co se týče jazykové bariéry, klienti, kteří jsou vybaveni běžnou angličtinou, žádnou bariéru nepociťují, nicméně v posledním roce jsme zaznamenali přísun cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří angličtinu neovládají na žádné úrovni.

Od nového roku jsme spustili provoz interní asistenční služby PVZP. Mimo pracovní dobu ve spolupráci s renomovanou partnerskou asistenční službou. V asistenční službě pracují rodilí mluvčí, kteří klientům poradí v češtině, angličtině, ruštině a ukrajinštině, v případě potřeby i ve vietnamštině, korejštině, arabštině.

Jsme schopni nabídnout i tlumočení klientům při návštěvách lékařů. Je třeba si uvědomit, že klienti mnohdy přicházejí z odlišného prostředí a zorientovat se v českém zdravotním systému pro ně může být složité. Asistenční služba jim pomáhá vyhledat a zajistit lékaře, domluvit termín ošetření a poskytuje garanci úhrady zdravotnickému zařízení.

Jak řešíte případy klientů v těžkých životních situacích?

S těmito klienty řešíme záležitosti jejich pojištění a zdravotních rizik individuálně na osobních schůzkách. Snažíme se vždy o maximální vyhovění požadavkům klienta, ovšem s důrazem na to, abychom nezatížili v žádném případě zdravotnické zařízení, případně stát. Jedná se o velmi citlivé situace a lidsky si umím představit, co v tu chvíli cizinci prožívají. Případy obtížně pojistitelných cizinců nebo sociálně slabých cizinců jsme vyřešili individuálním posouzením jednotlivých případů. Zajišťujeme poskytnutí pojištění naprosto každému cizinci a úhradu zdravotní péče přímo zdravotnickému zařízení, v některých případech nad rámec sjednaného limitu pojištění z vlastních finančních zdrojů.

Jste sportovec, co vaše pojišťovna a sport?

Mimo to, že je PVZP již několik let partnerem Jizerské 50, pořádáme vlastní sérii charitativních běhů PVZP FénixRun, která je součástí seriálu Běhej Lesy. Už 15. 4. odstartujeme v Brdech již 3. ročník. V letošním roce se můžete těšit na celkem osm charitativních běhů v krásné přírodě po celé republice. Navíc přidáváme ještě jeden běh v rámci RUN4Help a připravujeme úplně nové PVZP Castle FénixRuny, ty budou dva – první už 1. 5. v Pardubicích. Výtěžek bude rozdělen mezi deset nadačních fondů a spolků.

Foto: PVZP PVZP pořádá vlastní sérii charitativních běhů PVZP FénixRun, která je součástí seriálu Běhej Lesy

PVZP FénixRuny jsou prý koncipovány jako rodinné charitativní běhy.

Ano. Mají distanci 4 až 5 km, aby se jich mohl zúčastnit kdokoliv, a to fyzicky i virtuálně. Virtuální PVZP FénixRun je možnost pro ty, kteří se nemohou běhů zúčastnit osobně, a přesto chtějí udělat něco pro svoje zdraví a zároveň přispět na dobrou věc. Jediné, co musíte dodržet, je vzdálenost zvoleného běhu. Já se do série zapojil už vloni v její virtuální variantě a letos bych měl být na všech bězích už osobně, na což se těším. Nejenom že se proběhnu na nových místech, ale těším se i na to, že podpořím dobrou věc a lidi, kteří bohužel neměli v životě tolik štěstí jako já. Doufám, že se ke mně přidá co nejvíce lidí. Minulý rok jsme na startovném a dobrovolných příspěvcích vybrali a mezi nadační fondy a spolky rozdělili 1 600 000 Kč. Věřím, že letos se nám tuto hranici podaří společně překonat. Termíny běhů FénixRun najdete na www.fenixrun.cz.

Co z projektů a aktivit PVZP byste nám ještě rád představil?

Určitě to je projekt Pošlete vzkaz příběhem. Je to mezigenerační projekt a zároveň soutěž pro děti a seniory. Víme, že mezigenerační dialog je náročné téma v osobní rovině, o to těžší je jeho realizace na úrovni celé společnosti. Chceme to změnit. Senioři jsou nositeli moudrosti, zkušeností i historie. Mohou nám a v tomto projektu hlavně dětem svými příběhy zprostředkovat vzpomínky a zkušenosti z perspektivy lidí, kteří už toho mají mnoho za sebou. Senioři jsou nedílnou a důležitou součástí naší společnosti, to by děti měly vnímat jako samozřejmost. Projekt/soutěž je určen pro instituce věnující se dětem nebo seniorům.

A jak se do projektu zapojit?

Pokud jste instituce pracující s dětmi nebo seniory, najděte si partnera – např. MŠ domov seniorů a obráceně. Uspořádejte setkání, na kterém senioři budou dětem vyprávět své příběhy, a ty si zapište. Nechte děti kreativně zpracovat příběhy, které slyšely. Fantazii se meze nekladou. Výslednou práci nám pošlete. My vše vydáme knižně a výslednou knihu vám zdarma zašleme zpět. Vše o projektu najdete na www.posletevzkazpribehem.cz.

Co také Pojišťovna VZP nabízí

Mnoho produktů, které se zaměřují na pojištění zdravotních, ale i majetkových rizik.

Pojištění nemocenských dávek, úrazů, zranění nebo závažných onemocnění.

Je největším retailovým prodejcem cestovního pojištění a má nejvíce zkušeností na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců.

Od roku 2017 poskytuje také pojištění vozidel.

Je významným pojistitelem v rámci profesní odpovědnosti ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízení. Práce zdravotníků je navíc PVZP velmi ceněná a nabízí pro ně celou řadu výhod.