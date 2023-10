Jak se bránit DDoS útokům? Vždy platí tři základní principy

Obecně DDoS (Distributed Denial of Service) útok je takovým útokem, jehož smyslem není ani tak proniknout do některého systému s cílem jej ovládnout či odcizit data, ale jen znemožnit běžnému uživateli cílový systém používat.

Útočník zpravidla nějakým nelegitimním způsobem získá přístup k cizím koncovým systémům, které pak z nějakého řídícího bodu (CoC) ovládá. To znamená, že určuje cíl, vektor a čas útoku. Ovládání zkompromitovaných cizích systémů je pak většinou automatizováno do té míry, že jedním příkazem lze zahájit útok mnoha (v praxi i statisíců až milionů) takových zkompromitovaných systémů.

To mohou být IoT zařízení, třeba webkamery nebo termostaty, domácí routery, stanice koncových uživatelů, případně to mohou být i servery, fyzické i virtuální, v housingových centrech. V případě útoků NoName057(16) z přelomu srpna a září to byly převážně servery v datových centrech, často právě VPS.