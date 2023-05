HONOR Magic5 Pro s přelomovou technologií cirkadiánního režimu umí vyřešit potíže se spánkem

Cirkadiánní režim displeje se stará o to, aby jeho barevné rozlišení bylo pro nás co nejpřirozenější. Vlajkový smartphone HONOR Magic5 Pro díky této funkci sám sleduje rytmus dne a noci, stejně jako lidský organismus, a automaticky displej po západu slunce přepíná do teplejších barev, které nezatěžují oči ani naše tělo. Zároveň redukuje modré světlo, které je ve večerních hodinách naprosto nepřirozené.