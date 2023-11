E.ON nabízí výhodné ceny a odměňuje věrné zákazníky. Rozdělí mezi ně více než 200 milionů korun

„Pro naše klienty nastavujeme ceny férově, a když to situace dovolí, tak jim pozitivní vývoj promítáme do koncových cen. I proto jsme v letošním roce hned dvakrát snížili více než milionu našich stávajících klientů cenu za dodávku energií. To je pro naše zákazníky velký bonus, protože z nižších cen mohli těžit prakticky celý rok a ušetřili tisíce korun oproti tomu, kdyby platili ceny na úrovni vládních stropů. Jsme rádi, že nás naši klienti vnímají jako stabilního a spolehlivého partnera, což vidíme na počtu těch, kteří s námi zůstávají dlouhou dobu. Nebereme to jako samozřejmost a velmi si toho vážíme. I proto jsme se rozhodli, že naše věrné klienty odměníme i finančně,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.