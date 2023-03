Degradace solárních panelů a řešení jejich regenerace

Část majitelů solárních elektráren se po určité době setkává se zdánlivě nevysvětlitelným poklesem výkonu fotovoltaických panelů. Často bez zjevné příčiny dochází k poklesu výkonnosti výroby, a to i ve srovnání s jinými instalacemi v okolí. Proč některé panely vykazují rychlejší opotřebení, než je jejich kalkulovaná přirozená degradace? Odpovědí je fenomén označovaný jako PID (Potential-induced Degradation – vysokonapěťový stres).

Jako nejefektivnější se v současné době jeví instalace solárního měniče neboli střídače, který disponuje funkcí regenerace fotovoltaických panelů. Principem řešení je změna polarity zapojených panelů, čímž dojde k rychlé regeneraci postižených panelů. Pokud je střídač instalovaný do soustavy fotovoltaické elektrárny instalován s touto funkcí, je problém PID řešen po celou dobu životnosti FV elektrárny. V rámci regenerace zařízení odebere několik set vyrobených a do baterie uložených wattů a tuto energii v podobě napětí vrátí zpět do panelů. Tím dochází k obnovování jejich funkčnosti.