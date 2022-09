Co trápí e-shopy? Podívejte se na velký předvánoční průzkum

Ze získaných dat vyplývá, že dominantním problémem, se kterým se potýkají provozovatelé e-shopů, je zvyšování cen na straně dodavatelů. Zaznamenalo ho 82 % respondentů předvánočního průzkumu. Zároveň to je hlavní důvod pro to, že se některé obchody samy nevyhnou zdražování. K tomuto kroku v posledních šesti měsících sáhla drtivá většina obchodníků, nejčastěji (37,4 %) zvyšovali ceny o 5–10 %. Jen necelá pětina během posledního půl roku nezdražila. Projevuje se také zvyšování nákladů na dopravu a energie. „Zvýšené ceny energií a obalových materiálů se promítají hlavně do logistiky e-shopů. Sklady jsou vytápěné, stroje v nich fungují na elektřinu…,“ vypočítává Ouhrabka, kde pociťují obchodníci dopady současné situace.

Ani z nadcházejícího roku nemají obchodníci velké obavy. Víc než polovina provozovatelů e-shopů (57 %) očekává, že prožije letopočet 2023 podobný tomu probíhajícímu, 18 % obchodníků si myslí, že příští rok bude lepší. Na významný pokles tržeb se připravuje 16 % e-shopařů, 4 % jich plánuje činnost obchodu ukončit. „Jsou i tací, kteří odpověděli, že chystají buď expanzi do zahraničí, nebo do jiného segmentu,“ podotýká ředitel Comgate. „Vidím to jako signál, že e-shopaři věří ve stabilizaci situace ať už na poli cen energií nebo v náladě mezi zákazníky. Celý trh e-commerce prožil kvůli covidu a dalším zmíněným věcem několik turbulentních let, ustálení by mu prospělo,“ dodává.