Chceme být celoživotním partnerem našich klientů

Součástí našich špičkových služeb spojených s likvidací pojistné události je i fakt, že vybrané typy škod mohou klienti zdokumentovat sami bez nutnosti návštěvy mobilního technika. Říkáme tomu samoprohlídky a ročně jich uděláme tisíce. Je to nejen rychlejší, ale samozřejmě odpadá časově náročné plánování osobní návštěvy. Máme totiž k dispozici aplikaci, kterou si klient či klientka nemusí nikam instalovat. Od pojišťovny dostanou odkaz v SMS nebo e-mailu a v internetovém prohlížeči se jim poté otevře zabezpečená aplikace. Přes ni pak náš pracovník provede videohovor a instruuje klienty, jak mají svým mobilním telefonem zdokumentovat škodu. Fotografie se poté rovnou posílají do složky likvidátorovi. Ten tak může začít škodu hned řešit.

Ostatně v rámci skupiny Generali, jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna , máme strategii postavenou na tom, že chceme být spolehlivým celoživotním partnerem našich klientů. Všechno, co děláme, tuto ideu musí podporovat. A právě naši poradci jsou toho důkazem – bývá pravidlem, že fungují v podstatě jako rodinní přátelé. S klienty mají dlouhodobý a blízký vztah. My jako pojišťovna jim pak dodáváme potřebné zázemí proto, aby svoji práci mohli dělat špičkově a na úrovni 21. století. Což samozřejmě platí i pro naše další spolupracující partnery, ať už jde o makléře, finanční poradce nebo banky či cestovní kanceláře.

Dlouhodobě jsme aktivní v pomoci komunitám, a to prostřednictvím celosvětové iniciativy The Human Safety Net, která podporuje znevýhodněné rodiny s dětmi ve věku 0-6 let. V České republice již několik let spolupracujeme s Nadací Leontinka a letos jsme podepsali smlouvu s další neziskovou organizací, SOS dětskými vesničkami. Tato oblast mě těší o to víc, že se na ní přímo podílejí naši zaměstnanci a poradci. Navíc je pro nás důležitá prevence, kterou komunikujeme prostřednictvím našeho blogu www.stacimalo.cz a jsme také partnerem aplikace Záchranka.