Ceny za topení - které palivo je nejlevnější pro vytápění vašeho domu?

Plyn není určitě palivo, které je potřeba zatracovat. Když máme například malý dům s tepelnými ztrátami cca 9-15kW a k tomu podlahové topení, nebo radiátory na nízkoteplotní spád. Při této kombinaci jsou náklady pořízení plynového kotle versus tepelného čerpadla(TČ) cca třetinové. TČ jsou momentálně na vzestupu a jsou propagována všude kam se podíváme. Ale s TČ to nemusí být vždy tak růžové, jak se nám snaží prodejci a výrobci vštěpovat. TČ funguje nejlépe v nízkoteplotním topném systému s teplotou topné vody do 55°C. Dle zkušeností provozovatelů a techniků jsou tepelná čerpadla vhodná pro nízkoenergetické domy.

Ale teď se podívejme na to, co Vám prodejci neřeknou. Například dům 24kW teplené ztráty. Jaký Vám navrhnou technici výkon TČ ? Možná 18 až 20kW. Jenže princip má být jiný, 24kW má být 80% výkonu TČ. Proto by Vám měli doporučit TČ o maximálním výkonu 30kW. Proč Vám ho nedoporučí? Protože TČ o výkonu 30kW je jednou tak drahé než např. TČ o výkonu 18 až 20 kW a pořizovací investice je poté obrovská.