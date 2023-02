Central Group pomáhá desítkami milionů mnoha charitám

Nejrozsáhlejší část charitativních aktivit Central Group aktuálně tvoří podpora lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. V rámci svého hlavního programu pomoci společnost loni na jaře pražskému magistrátu dala k dispozici komplex svých komerčních budov ve Vysočanech. Praha do nich přesunula Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které je největším a nejvytíženějším v celé České republice.

Na přelomu roku v komerčních budovách Central Group v Praze 9 začalo působit i takzvané „druhé centrum pomoci“ – Centrum následné podpory uprchlíkům. To funguje ve spolupráci s UNICEF (Dětský fond OSN) a lidem poskytuje podporu v oblasti ubytování, sociálního a právního poradenství nebo zdravotních služeb.

Kromě komplexu budov v Praze 9 Central Group poskytl pro charitativní účely také své prostory v Olšanské ulici v Praze 3, kde nezisková organizace Post Bellum zřídila Adaptační centrum Paměti národa pro ukrajinské studenty. Cílem Adaptačního centra je především příprava mladých lidí z Ukrajiny na vstup do českého prostředí a kultury a jejich vzdělávání.

Central Group je zakladatelem a dlouhodobým hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jeho posláním je podpora výzkumu, vzdělávání a také nákup potřebného speciálního lékařského vybavení. „Za 16 let spolupráce jsme prostřednictvím fondu přispěli na tyto účely již více než 21 milionů korun. Peníze pomohly financovat přes 200 různých lékařských programů včetně řady nových moderních přístrojů,“ dodává Kunovský.

Central Group za 16 let fungování nadačního fondu pomohl Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí již 21 miliony korun

Kromě svých charitativních aktivit Central Group také přispívá i na další obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb pro Prahu. V rámci výstavby svých bytových projektů v hlavním městě buduje za stovky milionů korun novou veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, financuje výstavbu mateřských škol i výsadbu zeleně. Pokud by tyto veřejné záležitosti sloužící Pražanům nefinancoval Central Group, byl by to náklad města z veřejného rozpočtu. Další stovky milionů pak firma vynakládá na ekologické demolice a dekontaminace brownfieldů.