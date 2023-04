Očima Saši Mitrofanova: Za svatým grálem na Titaniku?

Voliči tohoto typu nehledají pravdu, nýbrž tlampače, skrz které bude řvát jejich frustrace, zloba a nenávist ke všemu, co překračuje jejich chápání a schopnost soustředění. Viz také včerejší Václavák.

Jako by čekali, že jim politici donesou svatý grál. Zároveň si ho každý představuje po svém. Jedni tepou do vlády, že málo komunikuje. To bych pochopil u jiných voličů, kteří mentálně zůstali v mateřské školce a naléhavě potřebují pohádku na dobrou noc. Ale žádosti typu Dejte nám to po lopatě! u této skupiny překvapují.