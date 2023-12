Očima Saši Mitrofanova: Týdny opačné výchovy

O co jde? Všichni zmínění i já sám jsme byli zastánci velkorysé migrační politiky, symbolicky řečeno otevřených dveří vůči každému, kdo přichází s dobrými úmysly. Tak jsme ostatně byli vychováni – že máme v jiných lidech hledat především dobré úmysly.

Nemohu mluvit za jiné, ale za sebe dodám, že jsem mnohem raději za společnost, v níž spolu žijí lidé různého původu a navzájem se obohacují, aniž by spolu v jakékoli podobě válčili. V tomto ohledu jsem se nezměnil.

V čem tedy nastal obrat? Ve vztahu k obhájcům terorismu, čti Hamásu, kteří se v hojném počtu a opakovaně vyrojili do ulic západoevropských měst.

Ať se sluníčkáři zlobí, jak je jim libo, ale vztah (můj a lidí, které jsem zmínil) k takovým jedincům, kteří obývají stejný prostor jako my, avšak v duši nosí opačné hodnoty, už nikdy nebude otevřený.

Neznamená to, že budu podezřívat každého vyznavače islámu, že podporuje Hamás, ale budu si chtít ověřit, co od něj můžu očekávat.

V Česku se muslimové neprojevují tak jako v západní Evropě. Není jich tolik a jsou i podle zpráv BIS umírnění. Tady máme jednak jiné zastánce Free Palestine, zpravidla z krajní levice, jednak odpůrce všeho, co nevyluzuje český „smrádeček, ale teplíčko“ (pro ruský smrad ovšem dělají výjimku).

Levičáci se k moci v nejbližší době nedostanou, nacionalistické šiky teď ale mají největší šanci určovat politiku ve větším měřítku než doteď. Nejbližší příležitostí budou volby do Evropského parlamentu. Nacionalisté budou brojit proti všemu „cizáckému“ a uslyší je i takoví voliči, které by to před 7. říjnem 2023 ani nenapadlo.