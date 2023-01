Očima Saši Mitrofanova: Teprve teď skončil listopad 1989

Miloš Zeman se svým desetiletým pobytem na Hradě a v Lánech, jenž proběhl pod heslem Zlo vítězí, já mu pomáhám a vám se u toho chechtám do ksichtu, dokonale vyléčil voliče z lehkověrnosti, která u některých lidí dříve ústila v ničím nepodloženou víru, že úřad prezidenta republiky sám o sobě zušlechťuje jeho držitele. Vypracoval u lidí imunitu, která jim nedovolila vstřebat jedy vypouštěné jiným mužem, který se zasloužil o Pavlovo vítězství, Andrejem Babišem.

Babiš opravdu ukázkově makal na tom, aby ho téměř tři a půl milionu voličů hodilo do koše. Povedeným vytažením z paměti občanů, kteří podzim 1989 pamatují, zloby, závisti a zášti, jíž překypovali tehdejší komunisté a kterou převzal, dosáhl vzkříšení ducha Listopadu. Ostatně Babiše do koše! je jen inovací tehdejšího Jakeše do koše!