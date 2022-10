Očima Saši Mitrofanova: Tatíček na Hradě už šanci nemá

Pak přišlo temno, ale pohádka o hodném panovníkovi se vynořila dokonce za nejhorších komunistických časů v postavě krále Miroslava, a nehledě na měnící se svět kolem přetrvala dodnes. Než úplně zmizí, zavítala do specifických hlav, kterým se zdá, že prezident může jen tak odvolat vládu, a ve svém snění organizují příslušné petice.

Prezident je ale jenom vyšší státní úředník. Jeho pravomoci určuje ústava. Česká ústava se v tomto smyslu liší od ústavy americké, francouzské a samozřejmě od ruské. Nemáme prezidentský ani poloprezidentský systém. U nás hlava státu plní určité formální úkoly v soukolí státního mechanismu a významné postavení má pouze v zahraniční politice, přičemž ani tady nemůže dělat, co chce, nýbrž musí své počínání koordinovat s vládou. Václav Klaus a zejména Miloš Zeman se v tomto smyslu zhlédli v cizině a žádní vlastenci nebyli! (ZDÍLEJTE NEŠ TO SMAŽOU!!!)

Jak to ale souvisí s požadavky na prezidenta, o kterých jsem psal předtím, než jsem uvedl tento citát, a především s tím, že hlava státu by měla být jasně vymezena, co se týče zahraniční politiky? Nepřímo, ale značně.