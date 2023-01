Očima Saši Mitrofanova: Superdebata podle očekávání

Je-li volič naštvaný na demokracii, zákony a Ústavu a osud mu nedal dost rozumu, má letos skvělého kandidáta Jaroslava Baštu. Včera opět prokázal účinnost mentálních zátek, které používá a které mu nedovolí slyšet nic jiného kromě vlastních projevů. Veden jakýmsi mohutným instinktem neustále opakuje, že odvolá vládu, i když mu všichni kolem říkají, že to nemůže a že to zavání ústavním pučem. Svobodně vrší tato stejná sdělení na sebe a včera nikoli poprvé prohlásil, že v zemi není svoboda a že je něco jako černoch v Americe, kterého jak známo bijou. Vypadal přitom vskutku nesvěže.

Pavel Fischer je ostřílený debatér v předem jasných mantinelech. Včera to potvrdil. Sympatizují s ním lidé konzervativního smýšlení. Jen z jakéhosi důvodu doposud zaujal menší množství voličů, než by potřeboval pro postup do druhého kola. Možná je příčina v tom, že ne každý má rád chuť destilované vody, kterou Fischerův projev připomíná.

Mladá a pohledná žena, to je sebehodnocení Danuše Nerudové. Včera prohlásila, že nebude sedět v koutě. Jako Bejby z Hříšného tance! Bejby píšu schválně, protože kdybych to napsal anglicky, mohl by z toho vzniknout zmatek, kolik žen mám na mysli. Paní Nerudová pronášela pilně naučená slova a opět nepřiznala žádnou chybu. Jejím voličům se to určitě líbí.