Očima Saši Mitrofanova: Samet se trhá

Není divu, že i v Německu samotném vyvolala kontroverzní reakce. Co ale tato změna, kterou nedeklaroval žádný extremista, nýbrž sociálnědemokratický kancléř, může znamenat?

Teď ale čteme stále častěji ve zprávách o bujícím násilí ve švédských městech, které – málo platné – působí občané, jejichž kořeny sahají převážně do islámského světa.

Což o to, představa mírového multikulturního světa je nádherná. Sám jsem byl léta pod její hypnózou. Jenže jak známo, k tangu je třeba dvou.

Místo islamistů budou určeny jako terče bohatší, chytřejší, úspěšnější spoluobčané. Navíc to nebude žádná novinka. Babiš i Okamura už na ty členy společnosti, kteří převyšují úroveň jejich voličstva, útočili v minulosti opakovaně.

Co z toho vyplývá pro demokraty v Česku a také pro demokratickou vládu? Voliči by měli zanechat fňukání, že vláda není dokonalá, a dávat hlasy demokratickým stranám. A zmíněné strany by měly jednat podle staré písničky Jiřího Dědečka: