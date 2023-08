Očima Saši Mitrofanova: Profesor v říši divů

Z krátkého videa, které existuje na Facebooku, sice poznáte, že jsem si tu diskusi nevymyslel, ale nezazní v něm Fialova slova, která mě tehdy zaujala nejvíce. Přirozeně vyzýval k poskytnutí voličských hlasů lidi, jejichž přesvědčení je blízké jeho pozici, tedy konzervativce. Zároveň však apeloval na liberály, aby svůj hlas odevzdali ODS, s odůvodněním, že není v českém politickém poli žádná jiná silnější strana, která by byla schopna hájit také liberální hodnoty.

Po pěti letech a téměř dvou měsících je Petr Fiala už nejenom šéfem ODS, ale předsedou české vlády. Musí se uznat, že úkol, o kterém mluvil tehdy, a sice zviditelnění Česka jako důstojné země na mezinárodní scéně, splnil a vložil do toho velké osobní úsilí. Jde samozřejmě o vedení vlády, která obstála v podmínkách velké války v Evropě mnohem lépe než vlády jiných, leckdy větších a formálně významnějších států.

Co se ale stalo s uplatňováním „obrany starých dobrých a fungujících hodnot, která má smysl sama o sobě“, což sliboval před pěti lety? A ještě jedna otázka: mají liberálové, kteří v minulých sněmovních volbách volili koalici SPOLU, v níž byla největší stranou ODS, litovat svého tehdejšího rozhodnutí?

Pavel Blažek, muž, který se schovává před bouřkou, na bouřku zadělal. Není tady dost místa na vyjmenování kontroverzí, které jsou s ním spojeny, ostatně si může každý sám najít informace ve veřejném prostoru. Fialovi obhájci říkají, že premiér je bezmocný, protože Blažek byl jeho nejedlou spojkou s Milošem Zemanem. Ten je ale pasé. Politik, nikoli profesor by se v takové situaci měl okamžitě zbavit podobné spojky, která mu odpuzuje voliče. Fiala se ovšem omezil pouze na to, že Blažkovo přečkání bouřky v Nejedlého objetí u Putinova portrétu bylo nevhodné .

Obrana starých dobrých hodnot tak vypadá jako obrana starých dobrých čachrů. A liberálům musí z Fialy vyrážet studený pot na čele. Ve veřejném prostoru zaznívá názor, že je to všechno proto, že Blažek drží Fialu za testikule. To by však bylo ponižující pro profesora i pro premiéra.