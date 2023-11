Očima Saši Mitrofanova: Profesor mezi alfa samci

Šlo o to, že se Fiala v jednom ze svých pravidelných vstupů do veřejného prostoru pustil na led, který se pod ním hlučně prolomil. Vykročil tam, kde se zatím cítil jako ryba ve vodě nebo chybějící povidlo v koblize jeho protivník Andrej Babiš. Jinými slovy si nám profesor zahrál na hokynáře.

Vyrazil do Německa a tam nakoupil. Pak se vrátil do Česka a tam nakoupil taky. Národu následně sdělil, že se s tím nepoměrem cen a obsahu má něco dělat. Jeden by až čekal, že na konci vykřikne, že za to může Babišova vláda, dle vzoru Babiš a Fialova vláda. Efekt mělo ale premiérovo video dosud nevídaný.

Opozice a odpůrci se samozřejmě zaradovali, že samotná Fialova vláda v osobě Fialy potvrzuje, že za Babiše bylo líp, i když to pravda není, ale co je komu v těchto kohortách do pravdy. Důležitější a varovnější by měly být pro premiéra reakce jeho voličů, o které ve veřejném prostoru není nouze.

Když obsah těchto ohlasů shrnu, vypadne z toho jeden základní závěr, který tito voliči přímo či spíše nepřímo vyjádřili. Zní: Ševče, drž se svého kopyta! Jinými slovy profesor do sámošky nepatří, protože se tam líp cítí úplně jiné kategorie občanů. A ještě dalšími jinými slovy: Babiš by Karlštejn prodat dokázal, Fialovi by hranou lidovost nikdo neuvěřil.

To by ale nebylo to nejzávažnější sdělení, které je poněkud ukryté. Profesor má učit či šířit moudra, že? A co má dělat předseda vlády? Ten má řídit. Vytvořím před vašima očima vtip: Rádia Jerevan se ptají, jestli může být vrcholný politik jiný typ než alfa samec. Rádio Jerevan odpovídá: „Může, až všichni alfa samci vymřou.“

Jak se zachoval premiér Fiala vůči ministrům dokonce z vlastní strany, kteří dělali neplechu tu ve vnitrostátním, tu v mezinárodním měřítku? Jak potrestal nejedlého Pavla Blažka a vystupující Janu Černochovou? Nijak. Dokonce se zdálo, že nemá odvahu nejenom na alfa samce, ale ani na alfa samici.