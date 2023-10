Očima Saši Mitrofanova: Otroci, vzhůru k cílům svým

Nechme Slovensko činit to, co demokraticky nařídila tamní většina, a otevřme dveře do vlastních pokojů. Poučme se ale přitom ze slovenského příběhu. Jeho jádro popsala Magda Vášáryová: „Progresivní a proevropští voliči si neuvědomili, že je to znovu černobílý zápas. Ano, nebo ne. A bohužel rozložili síly. Nepochopili, že v těchto volbách nešlo o programy, o hodnotové nastavení.“

Že to zní povědomě v českých poměrech? Dokonce i ta částka, tedy procentní podíl takových voličů, skoro souhlasí. Co jsou zač? Pojďme ke kořenům. Víte, odkud jsou tato slova? „Od minulosti spějme zpátky, otroci, vzhůru k cílům svým. Již chví se světa základ vratký, my ničím nejsme, buďme vším.“ Je to Internacionála. Co napáchali otroci, kteří se v souladu s touto nenávistnou hymnou stali vším, víme z dějin 20. století. Teď se to vrací a – můžete se klidně smát, nic to na věci nemění – jde to sem z východu, z Putinova Ruska.