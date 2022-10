Očima Saši Mitrofanova: Národní fronta, cesta k porážkám

„Události posledních dní nás definitivně přesvědčily, že na vznikající široké koalici s ODS, ANO, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a ČSSD se Piráti nemohou při jakkoli velké míře dobré vůle podílet. V rámci dohod povolebního vyjednávání a ve finálním nastavení koaliční dohody by nakonec neměli občané Brna jistotu, že by Piráti, jediný politický subjekt bez stínu korupční kauzy, mohli efektivně dozorovat činnosti Rady a vedení města. Nastavení koalice minimalizovalo Pirátům vhled a pravomoci v resortech a institucích, kterými by mohli účinně koalici hlídat a systémově zamezit případnému klientelismu či nekalému jednání.“