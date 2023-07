Očima Saši Mitrofanova: Na dohled

Jen jednou došlo k výjimce. Když jsme jeli z Lotyšska do Litvy, zastavovali vozidla vojáci, kteří kontrolovali osobní doklady a papíry na auto. Nebylo to otravné, a přece jsme to brali jako překážku. Ale pochopitelnou, protože právě v této době začínal v hlavním městě Litvy summit NATO. Zaplaťpánbůh za to NATO, to totiž bylo motto celé cesty.