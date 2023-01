Očima Saši Mitrofanova: Lhát neinformovaným se občas vyplácí, ale lež je lež

Imigranti se v podobě, která měla ohrozit českou společnost, nedostavili. Byla to lež. Jiřího Drahoše jako hrozbu nikdo nikdy nemohl vnímat vážně kromě Zemanových voličů, což je zvláštní případ. Další lež. Zemana však na základě i těchto lží volili a zvolili. Dnes si před tímto zjevem, když se chystá k odchodu, neodplivne jen ten/ta, komu zrovna vyschlo v puse.

Když se vrátíme k první přímé volbě hlavy státu a připomeneme si, kolika lží na adresu tehdejšího Zemanova soupeře Karla Schwarzenberga byla provázena, můžeme konstatovat, že i prvních pět let strávil Zeman na Hradě také proto, že lhal voličům. Copak o to, politik naplněný obsahem totožným obsahu Zemanovu se nemusí zastavit před jakýmkoli překročením pravidel, když sezná, že mu přinese kýženou moc. Problém je jinde.

V české společnosti mělo, má a bude mít volební právo nezanedbatelné množství občanů, kteří o tom, co se děje ve světě a v domácích politických poměrech vědí přibližně tolik jako o jaderné fyzice. Von je tam ňákej atom, ten rozbijou a je z toho energie. Von je tam ňákej prezident, ten to tady vede a může každýmu zařídit úplně všecko. Tak to je. Důvody nechť rozebere někdo jiný a jinde, nám teď jde o praktický efekt.

Ten praktický efekt spočívá v tom, že ve vrcholící volební kampani před volbou hlavy státu lze bezchybně určit kandidáty, kteří lžou a dobře o tom vědí. To jsou ti borci a borkyně, kteří slibují svým voličům, že zařídí i to, co nikdy zařídit nedokážou. Proč nedokážou? Ve zkratce: protože nejsme v Rusku, kde všechno skutečně řídí jeden člověk.

Když se cítí kandidáti a kandidátka dostatečně chytří na to, aby si troufli na nejvyšší funkci ve státě, musí vědět, jaký je rozsah skutečných pravomocí prezidenta a co doopravdy může zařídit. A co je prázdné žvanění, které má jediný cíl, zajistit volební hlasy lidí, kteří nerozumí světu ani společnosti, ve které žijí, zato jsou skvělým kanónenfutrem pro lháře/ku s prezidentskými ambicemi.