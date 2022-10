Očima Saši Mitrofanova: Kdo si bude chtít zašpinit šaty

Dočasný obyvatel Pražského hradu si o sobě s velkou pravděpodobností myslí, že českou politikou je on a že se proti němu spikl celý svět v čele s Vystrčilem. To si ale může strčit za svůj soukromý klobouk. Shromáždění 28. října nepořádá jako privátní osoba, ale jako hlava státu, která nemá co tahat své komplexy do výkonu úřadu.