Očima Saši Mitrofanova: Jednoduché jak facka

Lidi, věci a události lze popisovat a vysvětlovat mnoha způsoby. Složitě, anebo se snahou o srozumitelnost a jasné určení, kdo je kdo a co je co. Jsem přesvědčen, že v jádru každého jevu, každého činu, každého člověka, každé události je základ jednoduchý jak facka. Odstíny, zákruty a nánosy jsou dodány až následně a to pak dělá věci zapeklitější.

Foto: Milan Malíček Alexandr Mitrofanov