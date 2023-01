Očima Saši Mitrofanova: Hloupý Honza byl chytřejší než Andy

Stáří je zlé, to vám povím. Jediné, co by mohlo Babiše omluvit, by byla situace, ve které by si už věřil, že je prezidentem. A kdyby o tom byl přesvědčený, tak by se určitě chtěl chovat tak, jak se v Česku hlava státu v posledních letech chovala. Jak se ta hlava chovala? No přece pořádala pyžámkové dny! Vždyť vám říkám, neposmívejte se starému člověku…