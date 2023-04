Očima Saši Mitrofanova: Evropo, Evropo

Čech Vojtěch Merunka sice ve spolupráci s nizozemským kolegou vypracoval mezislovanštinu, jejíž ukázky lze zaslechnout v českém snímku Nabarvené ptáče, slovinština však zachovala tolik ze staroslověnštiny, že Čech ani další Slovan by s pochopením psané podoby neměl mít potíže.

Je to sice slovanská země, ale dokázala převzít to lepší z germánské kultury, se kterou – ale nejen s ní – sousedí. Také je mi sympatická tamní rozšířená znalost cizích jazyků, což jinde v Evropě nemusí být pravda. Jen pivo by mohlo být lepší… Zato mají výborná vína.