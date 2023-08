Očima Saši Mitrofanova: Dávat rány? Určitě, ale s rozmyslem

Blažkovi, jak oznámil Fiala, který je také šéfem ODS, ukázala strana žlutou kartu. Hráč pod žlutou kartou dává obzvlášť velký pozor, aby se nedopustil dalšího hrubého faulu a nedostal červenou. Naopak by byl rád, kdyby na něm protihráč spáchal takový šlapák, že by byl sám zralý na žlutou. Ne že by to smazalo přestupek zmíněného borce, ale už by nevypadal tak prasácky z hlediska porušování pravidel. Poněvadž „voni sou taky svině“.

Pavel Blažek je v politice dlouho a zná všechny tahy. Milion chvilek byl a je spolkem politických amatérů. Když se Blažek ve středu vypravil na happening proti sobě, musel dobře vědět, co dělá a co na tom může ztratit, anebo taky z toho vytlouct.

Co se může v takové situaci honit hlavou zkušenému politickému hráči? Moji žlutou mi už nikdo neodpáře. Můžu to ale zaonačit tak, že se ukáže druhá strana stejně nedůvěryhodně jako já, jde-li o dodržení pravidel demokracie. Jo, mě můžou tepat za to, že ODS má v názvu demokratická, a já se paktuju s ruskými filckami. Jenže Milion chvilek má tu demokracii v názvu jakbysmet. Za zkoušku demonstrace, že je to stejný materiál jako já, nic nedám.

Zkouška, z Blažkova hlediska, dopadla na výbornou. Chvilkaři, kteří mají demokracii v názvu, mu zcela nedemokraticky zakázali na happeningu promluvit. Ba co víc, v následných ohlasech na událost začali stoupenci tohoto postupu šroubovat podporu chování spolku až k prohlášení, že pro Blažka demokracie snad ani neplatí.

Příliš se to dramatizuje. Byla to pidiakce a on přitom může vysvětlovat v soukromých i veřejnoprávních médiích, při interpelacích,.....

Dělá se ne z komára velblouda, ale z bakterie plejtváka obrovského.

Amatérství Milionu chvilek korunovala jejich ředitelka, která se v odpovědi na dotaz, proč Blažka nenechala promluvit, odvolala na jakési tajemné „státní zastupitele“. Každý není odborník na všechno, ale když vytáhnu do boje proti ministru spravedlnosti, měl bych ovládat alespoň základní termíny z oblasti, ve které se dobrovolně pohybuji. Jinak jsem za šaška.

Druhé video k účasti Pavla Blažka. Po skončení jsem požádal za @Aktualnecz ředitelku “chvilek” Marii Jahodovou o rozhovor, cely dám později. Tady je pasáž, kdy se jí mimo jiné ptám: Byla chyba, nebyla chyba, nepustit ministra spravedlnosti Pavla Blažka na pódium? pic.twitter.com/CfnqFrtmys — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 23, 2023