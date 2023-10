Očima Saši Mitrofanova: Chytrému napověz

Můj kamarád z ruského dětství, vlastně jediný, který mi zbyl, je Žid a známe se už šedesát let. Mezi mými kamarády a dobrými známými v Česku jsou také Židé a nedivím se, že si s nimi rozumím lépe než s rádoby slovanskými „vlastenci“.

Přesně vím, že bych nebyl takový, jaký ve svém věku jsem a jiný už nebudu, kdybych nepotkal ať už osobně, nebo a především prostřednictvím knih, filmů a hudby mnoho Židů. Ona totiž první kultura, která mě formovala (pak přišly další), by bez Židů a lidí dalších národností byla nejen poloviční, pravděpodobně by jako zajímavá kultura ani neexistovala. Mám na mysli to, čemu se ze setrvačnosti říká „ruská kultura“.