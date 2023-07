Nedémonizujme kazetovou munici

V daném případě je klíčové, že ji nepodepsaly Spojené státy, Ukrajina a Rusko. I když se to nemusí mnohým líbit, předání kazetové munice z USA na Ukrajinu je právně v pořádku a první by měla mlčet Moskva, která tuto munici ve válce nasazuje, stejně jako Ukrajina, která se tím tak moc nechlubí.

Je to záměr, protože kazetová munice je určená k likvidace živé síly nepřítele (což je eufemismus pro zabíjení nepřátelských vojáků) a k ničení lehce pancéřované nebo nepancéřové techniky. Původně byly určena k ničení zaparkovaných letadel. Zabíjí však většina zbraní, i když to není u všech vyjádřeno tak implicitně. Zabíjejí kulky do automatů kalašnikov, zabíjejí protitankové řízené střely. U těch druhých to sice podle názvu vypadá, že jsou určené k ničení obrněné techniky, ale při zásahu tanku obvykle zahyne i jeho posádka.