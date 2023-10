Na co by však mezinárodní pozorovatelé v Náhorním Karabachu dohlíželi? Na práva posledních pár stovek zbylých Arménů? Trochu málo a hlavně pozdě. Bez přítomnosti ozbrojených mezinárodních sil si lze stěží představit, že by našli odvahu se vrátit.

Když se kosovští Albánci dali do pohybu a mířili k albánským hranicím, kam jich žádné masy nedošly, vedlo to k dalšímu tlaku na Srbsko. To se pak stalo terčem bombardování NATO, což bylo sporné. Nyní ovšem nevidím, že by vláda v Baku čelila jakémukoli tlaku, natož hrozbě vojenským zásahem, i když přes sto tisíc Arménů z Náhorního Karabachu už došlo na hranice.