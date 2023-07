I kdyby se Evropa nenacházela v hospodářské recesi, nesmírně nákladný přechod na tzv. čistou energetiku by vedl k výraznému snížení životní úrovně občanů, a pro mnohé znamenal chudobu. Přesto se však Evropská komise chová, jako by se nic nedělo a k „ochraně klimatu“ vydává nová, přísnější pravidla.

Dokonce i v kdysi tak konzervativní a pragmatické Británii politici všech tří parlamentních stran propadli klimatické ideologii a naordinovali lidem těžký zelený úděl. Avšak na rozdíl od Evropy, kde opozici nezbývá než vyrazit do ulic, si ostrované stále ještě zachovali legitimní „lidovou“ demokracii a většinový volební systém. Pasivní společnost se sice probouzí pomalu, ale pak stačí málo, a všechno je jinak.

Kandidát konzervativců se postavil proti rozšíření zóny nízkých emisí z Centrálního Londýna na všechny okrsky města, což majitele starších vozů na benzín (2006) a na naftu (2015) finančně postihne nebo rovnou zruinuje, vždyť za každý den použití nebo vjezd nutno zaplatit 12,50 liber (350 Kč). Pro drobné živnostníky, rodiny s dětmi nebo řemeslníky v době, kdy během dvou let klesla životní úroveň o 20 procent, hotová pohroma.

Nečekaná výhra konzervativců okamžitě vyvolala vzrušenou diskusi mezi politiky a vyjevila zavilou moc politického náboženství, jemuž tak dlouho slouží. Ozval se i bývalý premiér Tony Blair, jenž od svého zvolení (1997) dogma nulových emisí skleníkových plynů prosazoval. Aby zachránil levici, prohlásil: „Upřímně řečeno, nemáme moc ovlivnit klimatickou změnu.… Emise rozvinutého světa klesají, ale v rozvojových zemích stoupají… Roční zvýšení emisí v Číně se rovná celé naší produkci… a za posledních osm let Čína vypustila do ovzduší více kysličníku uhličitého než Británie od počátku průmyslové revoluce… Na cestě k nulovým emisím do roku 2050 musíme pokračovat, ale nemůžeme po lidech požadovat neúnosné náklady.“