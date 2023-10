Až po vypuknutí první světové války začali exiloví čeští politici v čele Tomášem Garriguem Masarykem usilovat o vyhlášení samostatného Československa, čemuž napomohl vznik československých legií, jež se zapojily do boje proti německému císařství a habsburské monarchii. Nebyla to žádná symbolická jednotka, legie měly ke konci války na 100 tisíc příslušníků.

Takovéto okamžiky, kdy se říše rozpadají a vznikají nové státy, se v historii objevují pravidelně, ale nikoliv často. Ve 20. století k tomu došlo ještě dvakrát. Po druhé světové válce, když se rozpadala koloniální soustava, získaly desítky bývalých kolonií samostatnost, koloniální mocnosti nicméně existovaly dále bez kolonií. Podobná situace nastala až na začátku 90. let, když se rozpadly Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo. Zatímco poslední dva jmenované útvary se úplně rozpadly, jeden krvavě a druhý poklidně, v případě SSSR to bylo trochu složitější, všechny svazové republiky sice získaly samostatnost, ale základ Sovětského svazu, rozlehlá Ruská federace, dále existovala.

Možnost získat samostatnost je vzácná, protože většina zemí nechce přijít o část území, ani nás odchod Slovenska zrovna netěšil (mě určitě ne), takže se samostatnosti nedočkali ani Baskové, ani Katalánsko. Mnohé státy naopak chtějí své území rozšířit, jak to nyní ukazuje Rusko. Imperiální touhy nepatří minulosti, což není nijak překvapivé – on každý, nejen státy, chce víc a mnohdy na něčí úkor.

Privilegia samostatného státu je třeba si vážit, protože mnohé národy o něj marně usilují. Je třeba ho hájit, což samostatně vzhledem k velikosti není možné. Musíme mít přátele, na které se můžeme spolehnout, že nám pomohou a my se jim pokusíme nějak revanšovat. Z tohoto hlediska je dobře, že jsme plnoprávnými členy NATO – snižuje to riziko, že by si na nás někdo troufl. Z téhož důvodu je dobré, že jsme v Evropské unii, která účinně brání konfliktům na starém kontinentu, ale i v ní musíme hájit své zájmy, abychom se v ní nerozplynuli nebo nás některé hloupé nápady nestrhly do propasti.