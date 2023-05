V případě Sýrie byla všechna řešení špatná. Intervence, která by po nasazení chemických zbraní vedla k pádu Asada, by přinesla podobný výsledek jako svržení Muammara Kaddáfího v Libyi. Ze Sýrie by se stal další zhroucený stát, přitom na jejím území operovala řada radikálních islamistických skupin včetně dvou odnoží al-Káidy, Fronty an-Nusra působící především na západě země a Islámského státu na východě Sýrie a v Iráku. Pro tyto teroristické skupiny neměl lidský život žádnou cenu, a kdo nevyznával jejich radikální interpretaci islámu, byl odpadlík, bezvěrec, takfír, který si nezasluhoval žít.

Jednoho jsem potkal před pár lety při návštěvě Sýrie, pracoval jako průvodce po památkách. Jednou mi řekl, že si ráno půjdeme zaběhat. Moc jsem nechápal, proč mi tento bývalý učitel něco tak halasně oznamuje, nevypadal jako člověk, který by si oblíbil jogging, ale budiž. Při svižné ranní procházce, kterou ovšem za běh nešlo označit ani náhodou, nás nikdo nemohl odposlouchávat. Řekl mi, že on také podporoval opozici, protože měl pocit, že by bylo potřeba vystřídat Asada. Když však přijeli do města vousatí radikálové, otočil. Mezi vůdci skupiny, která začala rabovat, byli i jeho nejhorší žáci, které nechal propadnout. Jakmile mu začali vyhrožovat, došlo mu, že mu nezbývá než sebrat rodinu a odjet do té části Damašku, kterou kontroloval Asad.