Bývalý vůdce Proud Boys Enrique Tarrio byl poslán do vězení na 22 let nikoli za podněcování k násilí, ale za rozvratné spiknutí. To je trestný čin z dob občanské války, jímž se trestá pokus svrhnout americkou vládu.

Tarrio se přitom samotného útoku neúčastnil, byl v té době ve vězení. Přesto byl odsouzen za organizaci akce. Vinu nepopíral a svou roli v útoku na Kapitol nezpochybňoval. Dokonce přiznal, že to, co se stalo 6. ledna, byla národní ostuda: „Nemyslím si, že to, co se ten den stalo, bylo přijatelné.“ Omluvil se policii i obyvatelům Washingtonu za to, co se událo a jaké to vyvolalo utrpení. Podle svých slov cítí stud: „Jsem svým nejhorším nepřítelem. Budu s touto hanbou žít celý zbytek života.“