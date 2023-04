KOMENTÁŘ: Pro stát není žádné milostivé léto

Premiér dí pravdu, když říká, že je hlavně potřeba soustředit se na výdajovou stránku. Zatím však státní správa spíše tloustne, než by se zeštíhlovala. A když se člověk dívá na správu sociálního zabezpečení, která nezvládá řešit žádosti o důchod, nezdá se, že by tam bylo zrovna na čem šetřit. Stejně tak není vidět odbourávání administrativy, protože to by mělo předcházet rušení poboček státní správy.