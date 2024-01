KOMENTÁŘ: Polský boj o televizi je bojem o politickou moc - Petr Janyška

Zpravodajství jemu poslušné televize TVP bylo tak jednostranné, hrubé a vulgární, že mnoho Poláků tvrdilo, že bylo horší než v období komunismu, a na zprávy přepínali na jiný kanál. O opozici ta televize mluvila jako o zrádcích či nepřátelích národa, jako o špatných Polácích. Opoziční představitele na obrazovku vůbec nepustila, co je debata různých názorů, neznala. Co se jí nehodilo, ve zprávách neukázala.

Nový ministr kultury využil skutečnosti, že prezident Duda, jinak Kaczyńského muž, odmítl podepsat zákon zajišťující televizi financování, a jako její jediný a stoprocentní akcionář vzápětí prohlásil, že televize je v likvidaci. Praktický dopad na vysílání to nemá žádný, jemu to ale umožní zákonnou cestou změnit vedení. Není to běžný způsob, jak zacházet s veřejnoprávním médiem, polská situace si to ale vyžádala. Protože se ukázalo, že Kaczyński chce jít Trumpovou cestou, že odmítá předat moc.