KOMENTÁŘ: Polsko tone v emocích, klíč k jeho budoucnosti ale drží klidní - Veronika Pehe

Smutnou roli v tomto ohledu sehrál fakt, že Právu a spravedlnosti se podařilo ovládnout veřejnoprávní televizi (TVP) i rozhlas (PR). Do jejich vedení i na posty moderátorů dosadilo své lidi už poté, co se v roce 2015 dostalo poprvé k moci. Oba vysílatele tak dnes charakterizuje propagandistický jazyk i záměrné zkreslování reality a fakticky už jde spíše o média státní než veřejné služby. V reakci na to pak zaujal vyhraněnější stranické postoje i soukromý mediální sektor.